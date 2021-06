Esperti Onu, il Papa fermi gli abusi sui bambini

Un gruppo di esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno inviato una lettera al Papa esprimendo "grande preoccupazione" per le accuse di violenza sessuale contro i bambini nelle istituzioni cattoliche ed hanno chiesto al Pontefice di agire.

Gli esperti, che non parlano per le Nazioni Unite ma riferiscono le loro conclusioni all'organizzazione, hanno chiesto alla "Santa Sede di prendere tutte le misure necessarie per fermare e prevenire il ripetersi di violenze e abusi sessuali contro i bambini nelle istituzioni cattoliche, garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere e le vittime risarcite".