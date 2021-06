Honduras: scontri fra bande nel carcere di La Tolva, 5 morti

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 18 GIU - E' di cinque morti e una quarantina di feriti in Honduras il bilancio di scontri fra bande di detenuti avvenuti ieri nel carcere di La Tolva, nel dipartimento di El Paraíso. Lo riferisce oggi il quotidiano La Tribuna.

Citando fonti della magistratura honduregna, il giornale indica che tutto è cominciato con lo scoppio di una rudimentale bomba all'interno delle istallazioni carcerarie nel momento in cui stavano per cominciare gli incontri dei reclusi con i famigliari.

Questo ha suscitato la reazione immediata dei membri di due bande - 'Pandila 18' e 'Salvatrucha MS-13' - che si sono affrontate per ore con armi bianche e da fuoco.

Ingenti forze di polizia sono giunte sul posto riuscendo a riprendere il controllo del centro di detenzione all'inizio del pomeriggio, mentre i cadaveri delle cinque vittime fatali, chiusi in sacchi di plastica bianchi, sono stati collocati sullo spiazzo di fronte al carcere in attesa di essere trasferiti nell'obitorio dell'ospedale dipartimentale.

Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, perché gli agenti carcerari non hanno esplorato ancora tutti i padiglioni dove è avvenuta la battaglia, e perché almeno 13 dei feriti sono in gravi condizioni. (ANSA).