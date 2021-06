Schiaffo della Corte Suprema ai repubblicani, salva l'Obamacare

La Corte Suprema americana respinge l'ultimo affondo dei repubblicani e 'salva' l'Obamacare. Lo riportano i media americani.

Con sette voti a favore e due contrari i saggi americani respingono l'ultimo affondo in ordine temporale contro l'Obamacare, di fatto preservando la copertura sanitaria per milioni di americani. La Corte Suprema ha lasciato intatta la legge stabilendo che il Texas e altri stati americani non hanno il diritto legale di sfidare l'Obamacare in quanto non ne sono danneggiati. A votare contro sono stati i giudici Samuel Alito a Neil Gorsuch.