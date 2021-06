Dopo Putin ora Biden vuole parlare con Xi

Dopo il summit con Putin ora Biden vuole parlare con il presidente cinese Xi Jinping "per fare il punto sulla situazione" perché "niente sostituisce il dialogo a livello di dirigenti". Lo ha annunciato Jake Sullivan parlando con i reporter. Il consigliere per la sicurezza nazionale ha lasciato intendere che un faccia a faccia è possibile al summit G20, previsto in ottobre in Italia. "Non abbiamo dei progetti particolari ora ma noto che i due presidenti saranno forse al G20", ha detto, aggiungendo però che il dialogo potrebbe assumere la forma di una "telefonata".