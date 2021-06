Vaccini: Usa, Moderna chiede l'ok all'Fda per gli adolescenti

Moderna ha annunciato di avere chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) l'autorizzazione ad estendere l'uso di emergenza del vaccino anti Covid agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Un eventuale disco verde per questa fascia di età, già ottenuto da Pfizer un mese fa, aumenterebbe in modo significativo il numero di dosi disponibili per gli studenti delle scuole medie e superiori in vista del prossimo anno scolastico.