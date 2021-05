Mosca blocca l'ingresso ai voli che evitano la Bielorussia

La Russia non ha dato il permesso alla compagnia aerea austriaca Austrian Airlines per l'ingresso nel suo spazio aereo del suo volo di oggi da Vienna a Mosca su una rotta alternativa che non passa attraverso lo spazio aereo della Bielorussia. Lo riporta la Tass. Un caso analogo è capitato ad Air France, che sia ieri che oggi ha cancellato il suo volo da Parigi a Mosca, a quanto pare per l'analogo motivo.

Al momento le autorità russe non hanno commentato la vicenda né dato indicazioni ufficiali di eventuali divieti. Consultando gli arrivi presso i principali scali moscoviti, e incrociando i dati forniti da FlightRadar, si può vedere come il volo da Praga a Mosca della Czech Airlines di ieri sia regolarmente atterrato nella capitale russa, pur aggirando lo spazio aereo bielorusso. Sempre ieri un altro volo di una compagnia straniera, la KLM, ha volato da Amsterdam a Mosca senza problemi, ma la rotta non prevedeva il sorvolo della Bielorussia, poiché la traiettoria più conveniente pare passare dal Baltico. Non è dunque chiaro se quella di Mosca sia una 'strategia selettiva' oppure, piuttosto, due casi isolati.