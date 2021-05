Bielorussia: Marine Le Pen denuncia atto di pirateria

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - Marine Le Pen ritiene che il dirottamento dell' aereo di linea della Ryanair da parte della Bielorussia sia un "atto di pirateria", che rappresenta "una grave violazione del diritto internazionale". "E' un atto di pirateria, senza dubbio, una grave violazione del diritto internazionale. E' assolutamente legittimo che piovano condanne su questo atto che non è ammissibile", ha dichiarato la leader del Rassemblement National, candidata alle presidenziali del 2022, intervistata da BFM-TV e RMC.

Interrogata sulla reazione dell'Unione europea, che ha chiuso il suo spazio aereo ai voli bielorussi, Le Pen ha detto che "le sanzioni non devono colpire il popolo, che in fondo, non è responsabile della situazione".

"Che ci siano sanzioni contro i responsabili politici bielorussi per fargli capire che non ci si può comportare in questo modo, va bene, ma sanzionare i popoli non è mai una buona soluzione", ha detto. (ANSA).