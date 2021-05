Ap: 'Inchiesta indipendente su raid contro l'edificio a Gaza'

ll direttore dell'Associated Press ha chiesto un'indagine indipendente sull'attacco aereo israeliano che ha distrutto l'edificio di Gaza City che ospitava l'AP, l'emittente Al-Jazeera e altri media, con la motivazione che il pubblico merita di conoscere i fatti. Ne dà notizia la stessa Ap. Anche Reporter senza frontiere, separatamente, ha chiesto alla Corte penale internazionale di indagare sul bombardamento.

Per Sally Buzbee, direttore esecutivo di Ap, il governo israeliano deve ancora fornire prove chiare a sostegno del suo attacco, che ha raso al suolo la torre di 12 piani di al-Jalaa. L'esercito israeliano, che ha dato ai giornalisti di Ap e agli altri inquilini circa un'ora per evacuare prima dell'attacco, ha affermato che Hamas aveva nell'edificio un ufficio di intelligence militare e per lo sviluppo di armi.

E il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiesto a Israele di precisare la "giustificazione" dell'attacco all'edificio di Gaza sede di alcuni media. Parlando da Copenaghen, dove si trova in visita, Blinken ha quindi invitato israeliani e palestinesi a "proteggere i civili, in particolare i bambini", riibadendo che Israele, "in quanto democrazia, ha un dovere particolare" a farlo. Il segretario di Stato ha detto che gli Usa "continuano a condurre un'intensa attività diplomatica per far cessare il ciclo attuale di violenze" e che sono pronti a "sostenere le parti, se arriveranno a un cessate il fuoco".