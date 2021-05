BioNTech, la casa farmaceutica tedesca produttrice di vaccini contro il covid-19, ha comunicato in una nota l'intenzione di installare una struttura per la produzione del siero a Singapore. La fabbrica nel sud-est asiatico sarebbe in grado di produrre centinaia di milioni di dosi all'anno La costruzione della struttura produttiva e di un quartier generale regionale a Singapore comincerà quest'anno e potrebbe essere operativo entro il 2023.