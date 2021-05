Usa: Biden, incontrerò Putin

Joe Biden, parlando alla Casa Bianca della situazione economica del Paese, ha annunciato che si incontrerà con Vladimir Putin, rispondendo ad una domanda. Ma non ha precisato né dove né quando. Nei giorni scorsi il presidente americano aveva auspicato di vedere il leader russo in giugno. Inoltre il presidente americano ha precisato che gli Usa si stanno muovendo nella giusta direzione sulla crescita economica: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca, dove ha assicurato che nei prossimi mesi gli Stati Uniti vedranno la crescita economica più veloce degli ultimi 40 anni

Gli Usa sono pronti a prendere misure aggiuntive, se necessario, in risposta alle possibili conseguenze del cyber attacco che ha causato la chiusura dell'oleodotto Colonial Pipeline e che potrebbe far aumentare il prezzo del carburante: lo ha detto Joe Biden. Il presidente ha assicurato che la sua amministrazione sta tracciando l'hackeraggio con estrema attenzione e che perseguirà iniziative per la cyber sicurezza insieme ai privati nel settore energetico e in altri settori strategici. "Al momento non ci sono prove che il governo russo sia implicato" nel cyber attacco contro l'oleodotto Colonial Pipeline: lo ha detto il presidente americano Joe Biden.