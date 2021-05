Biden: 'Entro il 4 luglio il 70% degli americani vaccinati'

Joe Biden annuncerà a breve come nuovo target la vaccinazione del 70% degli americani adulti entro il 4 luglio, per l'Independence Day. Lo rende noto la Casa Bianca.

Si tratta di 160 milioni di americani pienamente vaccinati.

Raggiungere questo duplice obiettivo per il 4 luglio, il 70% degli americani vaccinati con 160 milioni pienamente immunizzati, "cambierà in modo significativo il modo in cui gli americani trascorreranno l'estate", ha sottolineato un dirigente dell'amministrazione. "Ci saranno molte meno restrizioni sanitarie", ha aggiunto.

"Non appena la Drug and Administration darà la sua autorizzazione al vaccino Pfizer per gli adolescenti tra i 12 e 15 anni, noi siamo pronti a muoverci": ha annunciato il presidente americano, invitando i genitori a immunizzare anche i loro figli.