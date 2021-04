Spunta video che mira a screditare Regeni, domani gup su 007

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Un documentario che punta a mettere in cattiva luce la figura di Giulio Regeni è comparso la notte scorsa su YouTube, a poche ore dalla prima udienza preliminare del procedimento, davanti al gup di Roma, che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani.

'The story of Giulio Regeni', il titolo scelto dagli ignoti autori per il documentario, al quale è associato anche una pagina Facebook. Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come "il primo documentario che ricostruisce i movimenti di Giulio Regeni al Cairo". Il video è in lingua araba ma anche con sottotitoli in italiano.

La ricostruzione, intervallata da una serie di interviste - compaiono anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta e l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare Leonardo Tricarico - è costellata di errori anche grossolani, come il nome dello stesso Regeni che viene storpiato, e riporta fatti già noti, ma offerti e costruiti con l'intento di gettare discredito sul ricercatore e di sostenere la tesi egiziana che le autorità del Cairo siano estranee alla tortura a morte di Giulio. (ANSA).