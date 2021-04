Covid: Johnson, dati positivi in Gb ma c'è minaccia varianti

(ANSA) - LONDRA, 27 APR - Boris Johnson sottolinea "i dati che continuano a essere buoni" nel Regno Unito sull'andamento del Covid, in termini di calo di morti (ai minimi da ottobre nell'ultima stima settimanale fatta dall'Ons, equivalente britannico dell'Istat) di contagi e di ricoveri ospedalieri. Ma avverte il Paese che "non siamo ancora fuori pericolo" e che le varianti del virus tracciate in altri Paesi, dal Sudafrica all'India, rappresentano "una minaccia". Lo riferisce Downing Street, citando quanto dichiarato dal premier Tory nell'aggiornamento dedicato al dossier pandemia che ha chiuso oggi la riunione settimanale del martedì del consiglio dei ministri.

Johnson - preso di mira dallo scandalo delle indiscrezioni trapelate sui media sulle sue presunte affermazioni shock anti lockdown di qualche mese fa e sui costi della ristrutturazione della residenza di Downing Street imposti dalla sua compagna, Carrie Symonds - ha insistito durante la riunione sulla necessità di provare a spostare l'attenzione su quanto realizzato dal governo e sulle esigenze della popolazione per il futuro post Covid. Ha quindi ribadito che il Regno è ora "su una strada positiva", ma che vi sono "sfide da affrontare" e ulteriori "misure dure da prendere" per "proteggere sia la vita delle persone" dall'infezione, sia le condizioni economiche del Paese e l'occupazione. (ANSA).