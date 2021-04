Oxfam: 'Lo stop di un giorno della compravendita di armi salverebbe 34mln di persone'

Se i governi sospendessero la compravendita di armi per poco più di un giorno, si potrebbero raccogliere 5,5 miliardi di dollari da destinare alla lotta alla fame.

A un anno dall'allarme delle Nazioni Unite sull'aumento della fame globale a causa di guerre, e ora anche per la pandemia, una lettera aperta, firmata da Oxfam e 250 organizzazioni umanitarie, chiede ai leader mondiali un'azione immediata e concreta. "Secondo le stime delle Nazioni Unite, già a fine 2020, 270 milioni di persone erano sull'orlo della carestia, in paesi come Yemen, Afghanistan, Etiopia, Burkina Faso, Nigeria. - ha detto Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia - 174 milioni di persone in 58 paesi stanno già rischiando di morire di malnutrizione e questo numero potrebbe aumentare nei prossimi mesi, senza un intervento immediato da parte della comunità internazionale. 80 paesi su 100 in cui le agenzie delle Nazioni Unite intervengono sono colpiti da conflitti. Bisogna spezzare il nesso mortale guerra-fame e simbolicamente noi chiediamo di farlo, smettendo di vendere armi anche solo per un giorno."

Mentre le guerre continuano ad essere la prima causa della fame nel mondo, la spesa militare è di circa 1.900 miliardi di dollari all'anno a livello globale con una contrazione degli aiuti nelle regioni più vulnerabili in costante stato di emergenza umanitaria e i prezzi medi dei beni alimentari che, a livello globale, hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 7 anni. "I paesi più ricchi stanno tagliando gli aiuti alimentari anche se milioni di persone sono allo stremo - continua Petrelli - Ebbene questo rappresenta un fallimento politico e morale, è necessario un immediato cambio di prospettiva: la fame nel mondo non è solo e tanto mancanza di cibo, quanto mancanza di uguaglianza".

"Quando è scoppiata l'emergenza Covid, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco globale per affrontare la pandemia, ma pochi governi si sono impegnati ad attuarlo o farlo rispettare - aggiunge Petrelli - Per questo, ancora una volta, lanciamo un appello urgente ai leader mondiali affinché lavorino da subito per trovare soluzioni durevoli e sostenibili ai conflitti in corso, consentendo alle organizzazioni umanitarie di poter soccorrere la popolazione anche nelle aree più difficili da raggiungere".