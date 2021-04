Israele, da domenica non più obbligo mascherina all'aperto

Da domenica prossima gli israeliani non avranno più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Lo riportano i media che citano una direttiva del ministero della sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa per arginare la diffusione del Covid. Resta invece in vigore l'obbligo di indossarla al chiuso.

Ad oggi il 53% degli israeliani ha ricevuto entrambi le dosi del vaccino Pfizer, con meno di un milione di cittadini ancora da vaccinare. I casi attivi della malattia sono circa tremila, quelli gravi 219. Alcuni esperti ritengono che il Paese sia ormai vicino all'immunità di gregge.