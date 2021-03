Mosca, intese con Francia-Germania-Italia-Spagna su Sputnik

Sono stati raggiunti accordi per avviare la produzione del vaccino Sputnik V "in Italia, Spagna, Francia e Germania". Lo fa sapere Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), notando che "sono in corso negoziati con un certo numero di altri produttori per aumentare la produzione nell'Ue". "Questo permetterà l'inizio della fornitura attiva di Sputnik V al mercato europeo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), con la quale è ora in corso un dialogo nel quadro della rolling review", ha annunciato RDIF citato da Interfax.