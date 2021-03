Armenia, i manifestanti irrompono in edificio governativo

Decine di persone hanno fatto irruzione in uno degli edifici del complesso governativo a Yerevan, capitale dell'Armenia, chiedendo le dimissioni del premier Nikol Pashinyan: lo riporta l'agenzia di stampa Interfax, secondo la quale l'irruzione è avvenuta durante una manifestazione del ramo giovanile del partito d'opposizione Dashnaktsutyun. "Chiediamo le dimissioni di Pashinyan. Questa nostra azione dimostra che per noi non ci sono porte chiuse e siamo in grado di entare in qualsiasi edificio del governo", ha detto uno dei manifestanti.

Oggi a Yerevan sono in programma una manifestazione contro Pashinyan e una a favore.

L'opposizione chiede le dimissioni del premier dopo la sconfitta nei combattimenti dello scorso autunno nel Nagorno-Karabakh. Alcuni giorni fa, i vertici delle forze armate armene hanno chiesto le dimissioni del premier Pashinyan, che ha risposto denunciando un "tentativo di golpe militare".