Gli Stati Uniti si candidano al Consiglio diritti umani dell'Onu

Gli Stati Uniti si candidano per un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Lo ha annunciato oggi il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti si candideranno per un seggio nel Consiglio dei diritti umani per il triennio 2022-2024", ha detto Blinken, in un intervento video nel corso del Segmento di Alto Livello della 46esima sessione del Consiglio Diritti Umani, in corso a Ginevra. L'annuncio odierno sottolinea la svolta dell'amministrazione Biden ed il ritorno degli Usa nel Consiglio per i diritti umani, abbandonato sotto il presidente Donald Trump.



"Chiediamo umilmente il sostegno di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel nostro tentativo di tornare in questo organismo", ha detto Blikden nel suo intervento al Consiglio, composto da 47 Stati membri eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 3 anni.