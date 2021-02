Gb: Filippo ha un'infezione, il ricovero si protrae

Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta ricoverato da ormai una settimana in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra, è in cura per una non meglio precisata "infezione", ma è in condizioni "confortevoli" e sta "rispondendo bene" alle terapie. Lo rende noto Buckingham Palace in un bollettino di aggiornamento in cui entra per la prima volta nel dettaglio sulle ragioni del ricovero, aggiungendo che il duca di Edimburgo dovrà restare in ospedale ancora "diversi giorni" secondo le previsioni.