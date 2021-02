Usa: Michael Jordan dona 10 milioni per due nuove cliniche

La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l'apertura di due strutture sanitarie in North Carolina. Le due cliniche dovrebbero aprire agli inizi del 2022 e rispondere ai bisogni di coloro più in difficoltà nella contea di New Hanover, dove si trova Wilmington, la città natale di Jordan. "Tutti dovrebbero avere accesso a servizi sanitari di qualità a prescindere da dove vivono e dall'assicurazione sanitaria", afferma Jordan.