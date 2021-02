Covid, un tribunale dell'Aja: 'Revocare il coprifuoco'

Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi nell'ambito delle misure di lotta al coronavirus, deve essere immediatamente revocato. Lo ha affermato un tribunale dell'Aja in una sentenza emessa oggi. Il tribunale ricorda che questo coprifuoco è stato stabilito sulla base della Legge sui poteri straordinari dell'autorità civile, ma ritiene che non vi fosse alcuna situazione di emergenza ai sensi della presente legge. Lo scrive l'agenzia di stampa Anp.

Il governo olandese, secondo quanto riferisce ancora Anp, ha presentato ricorso e ha chiesto di sospendere il verdetto fino all'udienza di appello. Il tribunale deciderà su questa richiesta nel tardo pomeriggio.