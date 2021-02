Obama, i leader politici sono umani, possono sbagliare

"Ciao. Mi piacerebbe essere lì di persona ma bisogna aspettare quando la pandemia passerà". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in apertura del collegamento, intervistato da Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa' su Rai3 in occasione dell'uscita in Italia dell'autobiografia di Obama.

I leader politici sono umani, fanno errori. Bisogna imparare dagli errori.Ci si può occupare di politica mantenendo integrità e valori", ha aggiunto, "la politica imperfetta come tutto quello che si fa, ma è possibile farla bene. Dobbiamo da una parte gestire meglio i nostri social media e dall'altra educare i nostri bambini a riconoscere la verità dalle cose false". "Michelle cambiò l'arredamento delle camere delle bambine, non voleva che abitassero in un museo". E parlando della moglie Michelle dice che "è molto critica, molto dura. Uno dei motivi per cui l'ho sposata è perchè mi spinge a fare il meglio, alla fine del libro ha detto, sì hai fatto una bella cosa. Tutti conoscono Michelle e sanno che è superiore a me", ha aggiunto nell'intervista sulla sua autobiografia 'Una terra promessa'.

"Non mi sono mai abituato al senso di isolamento: avevo sogni ricorrenti, di passeggiare e andare a prendere un caffè senza che la gente mi riconoscesse. E questo dimostra che non è naturale vivere così. Però si tratta di un piccolo sacrificio rispetto al privilegio di quello che abbiamo fatto". Così Barack Obama risponde a Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa', ad una domanda sui tempi alla Casa Bianca. "La cosa interessante della presidenza Usa, ancora di più rispetto ad alcuni paesi europei, è che devi traslocare in questo ambiente davvero strano, la Casa Bianca che nel mio libro descrivo come un albergo a 5 stelle", ha aggiunto.