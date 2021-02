L'Oms a Wuhan: 'Il Covid nato in laboratorio? Scenario da film'

Il capo della squadra di esperti dell'Oms che indagano sull'origine della pandemia a Wuhan sembra al momento respingere, giudicandola poco credibile, la tesi della fuoriuscita dal laboratorio, a suo parere soltanto un "eccellente soggetto" per un film o una serie tv. "Se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte", ha detto Peter Ben Embarek in un'intervista all'Afp, promettendo comunque di "seguire la scienza e i fatti" per trarre una conclusione definitiva sull'origine della pandemia.

La squadra di dieci esperti ha visitato ieri l'Istituto di virologia di Wuhan, accusato, in particolare dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di aver rilasciato il virus da uno dei suoi laboratori, accidentalmente o meno. Finora è il sito più controverso visitato dalla delegazione e il passaggio all'Istituto è stato "importante per capire da dove vengono queste storie", ha proseguito lo specialista in sicurezza alimentare, di stanza a Pechino per l'Oms all'inizio degli anni 2010.