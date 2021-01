Wp, con Biden norme etiche piu' severe su lobbying e bonus

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 19 - Giro di vite di Joe Biden sulle norme etiche per i suoi alti dirigenti e per i lobbisti. Il presidente eletto vieterà alle persone da lui nominate ai livelli più alti di accettare dai loro datori di lavoro bonus speciali, ossia i "paracaduti dorati" previsti se lasciano il posto per un incarico di governo. Lo scrive il Washington Post.

Biden farà scattare altre restrizioni contro le 'revolving-door', ossia le commistioni tra politica, enti di regolamentazione e attività di lobbying. In particolare per i dipendenti in uscita dall' amministrazione proibirà di fare lobbying sul governo per tutta la durata del suo mandato (ANSA).