Usa: forte esplosione a Nashville

Una forte esplosione si è verificata all'alba nel centro di Nashville, in Tennessee, e almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la polizia è un atto che sembra "deliberato". La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici circostanti e almeno un paio di veicoli.

Secondo la ricostruzione del portavoce della polizia locale Don Aaron, riportata dal Guardian, a esplodere è stato un camper parcheggiato. La polizia ha risposto a una chiamata per presunti spari poco prima delle 6 del mattino ma non ha trovato segni immediati di una sparatoria. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno chiamato gli artificieri. Mentre aspettavano, il veicolo è esploso. Nella zona sono intervenute squadre cinofile, ha detto Aaron, ma non è stata trovata "alcuna indicazione" della presenza di eventuali ordigni.

Dal camper esploso in pieno centro a Nashville, in Tennessee, arrivava un messaggio audio registrato che metteva in allerta sulla deflagrazione di una bomba "in 15 minuti". Lo ha rivelato il capo della polizia metropolitana di Nashville, John Drake, citato da Cnn.

L'Fbi, assieme all'Agenzia federale per le armi e gli esplosivi e alla polizia, sta indagando. Il presidente Donald Trump "è stato informato" della situazione, ha fatto sapere la Casa Bianca attraverso il portavoce Judd Deere. Trump, che sta trascorrendo le vacanze in Florida, continuerà a ricevere aggiornamenti regolari.