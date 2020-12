Oms, la nuova variante più trasmissibile dai bambini

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Oms per la pandemia, David Nabarro, a Skynews. Questo potrebbe accrescere i timori per la riapertura delle scuole a gennaio. Se la variante "si sta davvero replicando o crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione britannica", ha detto sempre a Skynews Mark Harris, virologo dell'Università di Leeds. (ANSA).