Il vaccino Moderna è efficace al 94,1%, rileva la Fda confermando i risultati precedentemente diffusi dalla società. Le osservazioni dello staff della Fda aprono la strada al via libera delle autorità americane al vaccino e sono contenute in un rapporto pubblicato prima del voto definitivo della Fda atteso per il 17 dicembre. La scorsa settimana la Fda ha approvato l'uso in via di emergenza del vaccino simile di Pfizer.