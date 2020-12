COVID: PFIZER SU ALLERGIE, NESSUN SERIO ALLARME

(ANSA) - LONDRA, 09 DIC - Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, di cui la Gran Bretagna ha avviato ieri - Primo Paese al mondo - la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato "ben tollerato" durante la sperimentazione e non è al centro di alcuna "preoccupazione seria di sicurezza".

Lo ha detto un portavoce della stessa Pfizer citato dai media dopo le notizie sulla reazione allergica non grave manifestata da 2 delle prime persone vaccinate, due operatori sanitari 40enni, e la raccomandazione dell'autorità britannica sui farmaci (Mhra) di non sottoporre a vaccinazione chi abbia "una significativa storia clinica" di allergie alle spalle. (ANSA).