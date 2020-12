Usa: People sceglie Fauci tra le Persone dell'Anno 2020

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - L'epidemiologo Anthony Fauci in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 è una delle quattro persone dell'anno di People assieme a George Clooney, Regina King, e Selena Gomez. Lo annuncia oggi il settimanale sul suo sito online.

"Fornendo una guida sicura durante la pandemia, Fauci - scrive People - è diventato il medico di cui l'America aveva bisogno nel 2000. Anche quando lui stesso e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte, Fauci ha continuato ad essere in prima linea rassicurandoci durante questi tempi turbolenti con la sua devozione al servizio pubblico, l'imperturbabile buon senso e una leadership che ha salvato vite". (ANSA).