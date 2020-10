Usa 2020:Jon Bon Jovi suona per Biden, 'empatico ed esperto'

"Quando penso all'empatia, al carattere e ll'esperienza...penso a Joe Biden": così la rock star Jon Bon Jovi ha aperto la sua esibizione al comizio drive-in del candidato democratico alla Casa Bianca. "Sento sempre un sacco di 'io, io' ma penso davvero che Joe creda nel potere del 'noi'", ha proseguito. Il cantante ha inoltre aggiunto che "Joe sa che la mascherina non è un segno di debolezza ma di forza".

Poi ha eseguito tre canzioni con la chitarra: "Who Says You Can't Go Home?", "Livin' on a Prayer'' e "Do What You Can'', brano quest'ultimo uscito recentemente e dedicato a quanti sono in prima linea contro la pandemia. Biden ha quindi ringraziato l'artista: "catturi sempre il cuore e l'anima di questo Paese e questo ciò che è in gioco nelle elezioni".