Al via duello tv a distanza Trump-Biden

Al via il duello a distanza in diretta tv tra Donald Trump, in onda sulla Nbc da Miami, e Joe Biden, in onda sulla Abc da Philadelphia. Entrambe i candidati alla Casa Bianca, risultati negativi al test anti-Covid prima di andare in diretta, si sottoporranno per circa un'ora alle domande del pubblico nel format del townhall.

Miami

Donald Trump subito in difficoltà a inizio serata incalzato sull'ultima volta che è rislutato negativo al test anti-Covid prima del primo dibattito presidenziale. "Non ricordo, forse l'ho fatto il giorno prima",

ha detto il presidente americano ammettendo che non è stato testato ogni giorno. "Sono presidente devo vedere la gente - ha quindi attaccato Trump - non posso restare in un seminterrato", un chiaro

riferimento a Joe Biden. "Non lo so - ha risposto il presidente americano - non ricordo. Vengo testato tutto il tempo, questo posso dire. Dopo il dibattito credo di aver fatto il test credo il giorno dopo, o qualcosa del genere...". "Penso fosse giovedi' sera, e sono risultato positivo. Questa era la prima volta". Alla domanda se fece il test prima del dibattito seguendo le linee guida della commissione sui dibattiti presidenziali Trump ha quindi risposto: "Forse, è possibile...".

Donald Trump si rifiuta di condannare il gruppo di estrema destra QAnon che diffonde teorie del complotto spesso riprese dal presidente americano. "Non li conosco, non so niente su QAnon", ha affermato il presidente americano, attaccando invece gli Antifa. "Non li conosce?", ha insistito la moderatrice Savannah Guthrie con cui sono subito scintille: "No, non li conosco". "Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque...", la reazione di Guthrie. "Ho denunciato il suprematismo bianco, l'ho fatto per anni, ma perché non chiedete a Joe Biden se condanna gli Anifa?", ha proseguito Trump. "Io denuncio i suprematisti e denuncio gli Antifa, e denuncio - ha aggiunto - le persone di estrema sinistra che bruciano le nostre città e che sono spalleggiate dai democratici".

Philadelphia

"Se gli esperti e gli scienziati lo approvassero, prenderei il vaccino contro il coronavirus". Lo afferma Joe Biden nel corso del town hall, ribadendo che Donald Trump era a conoscenza già in febbraio di quanto il "virus era pericoloso".

"Whatever it takes" contro la pandemia. Joe Biden assicura che, se eletto, farà tutto il possibile per fermare il coronavirus. Il candidato democratico alla Casa Bianca quindi attacca Donald Trump attacca Trump che non fa ancora niente per l'emergenza. "Si può contenere la pandemia essendo razionali", dice. "Le parole di un presidente contano. Quando un presidente non indossa la mascherina e prende in giro la gente come me che la porta, la gente pensa che la mascherina allora non è così importante", dice Biden nel corso del town hall su Abc, la cui prima parte è interamente dedicata

alla pandemia.