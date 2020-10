Russia: anziano si dà fuoco, 'buon compleanno Putin'

Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68° compleanno del Presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Moscow Times. L'anziano, riportano diversi media, indossava un cartello con scritto "Buon compleanno signor Presidente". Il 71enne - a quanto pare un piccolo uomo d'affari - è ora ricoverato in ospedale con ustioni di primo e secondo grado al 45% della superficie del corpo. È il secondo caso in una settimana in Russia di immolazione: venerdì scorso la giornalista Irina Slavina è morta, infatti, dopo essersi data fuoco davanti alla sede della polizia di Nizhny Novgorod. Putin ha compiuto gli anni ieri.