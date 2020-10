Coronavirus: in Germania 2.600 contagi, record da aprile

Germania - Continua a salire il trend delle nuove infezioni da coronavirus nel Paese, che oggi ha toccato il picco più alto mai registrato da aprile: 2.673nuvi contagi in 24 ore. Lo ha reso noto stamattina l'istituto Robert Koch, riferisce Dpa. Sono in crescita anche i casi gravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Al momento sono 362 i pazienti in terapia intensiva, di cui 193 sono attaccati al respiratore. Tra fine marzo e inizio aprile la punta massima era stata di 6.000 nuovi contagi in un giorno. In tutti i casi di coronavirus registrati in Germania sono 294.395 e i morti finora sono 9.508.

Russia - Nelle ultime 24 ore ha registrato 9.412 nuovi casi di coronavirus, ovvero il numero più alto dallo scorso 1° giugno. Sempre nell'ultimo giorno, poi, 186 persone sono morte. Per quanto riguarda Mosca, sono stati registrati 2.704 casi, il dato più alto dal 26 maggio scorso. Lo riporta il centro nazionale nella lotta al virus, ripreso dalla Tass. La Russia non sta considerando la possibilità di un nuovo lockdown a causa del crescente numero di casi di coronavirus. Lo ha detto l portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che le regioni stanno prendendo precauzioni.