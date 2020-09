Usa: Empire State Building illuminato in onore Ginsburg

L'Empire State Building a New York si illuminerà il 25 settembre in onore del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg ad una settimana dalla sua morte. L'edificio simbolo di New York si tingerà di blu, rosso e bianco, i colori della bandiera americana, per celebrare la vita e la carriera di RBG.

Nella stessa giornata sarà allestita la camera ardente nella sede del Campidoglio a Washington: la Ginsburg è la prima donna nella storia ad avere tale onore.