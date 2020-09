Usa 2020: Trump e Biden testa a testa in Florida e Arizona

Donald Trump e Joe Biden testa a testa in Florida e Arizona, due Stati che il presidente ha vinto nel 2016 e che sono cruciali per la conquista della Casa Bianca.

Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, Trump ha il 51% dei consensi in Florida contro il 47% dell'ex vicepresidente. Il vantaggio di Trump in Arizona è inferiore: 49% a fronte del 48% di Biden. Le differenze fra i due candidati sono nei margini di errore del sondaggio.