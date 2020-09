Svizzera: scontri a Berna, polizia spara proiettili di gomma

La polizia svizzera è intervenuta ieri notte con cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere diverse centinaia di giovani che partecipavano ad una festa illegale a Berna.

Gli agenti sono entrati in azione in un quartiere nordest della capitale, dove hanno trovato le strade invase dalla folla, carri allegorici e auto con le radio accese a tutto volume: su un gigantesco striscione la scritta in francese 'Carnevale di Strada'.

La polizia ha spiegato che è intervenuta quando la folla si dirigeva verso il centro della città ed ha cominciato a lanciare bottiglie e sassi contro gli agenti.