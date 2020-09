Navalny: Mosca, Berlino si comporta come Skripal e MH17

(ANSA) - MOSCA, 10 SET - Il comportamento della Germania in relazione al caso Alexei Navalny è simile a Salisbury e all'incidente del volo MH17 in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Quando il portavoce ufficiale del governo tedesco dice che la richiesta dell'ufficio del procuratore generale russo è stata consegnata ad organi di giustizia indipendenti e che il governo tedesco non può fare nulla a questo proposito, eppure chiede che si svolga un'indagine, questo ci ricorda i precedenti creati dai nostri colleghi occidentali dopo l'avvelenamento di Salisbury, quando tutto era confidenziale, e non avevamo alcuna informazione, cioè informazioni su dove si trovassero i cittadini russi, gli Skripal", ha detto. Inoltre, ha osservato Lavrov, la situazione attuale è simile al trattamento dell'incidente del volo MH17 in Ucraina nel 2014. "I Paesi Bassi ci hanno regolarmente accusati di aver rifiutato di collaborare, nonostante i numerosi sforzi delle nostre strutture ufficiali per fornire informazioni che avevamo e nonostante le nostre numerose offerte di condurre una seria indagine su tutti i fatti senza eccezioni", ha aggiunto il ministro. Lo riporta la Tass. (ANSA).