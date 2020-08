Putin, formate unità di sicurezza per aiutare Minsk

La Russia ha costituito, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, "unità di riserva delle forze di sicurezza" pronte a intervenire. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di un'intervista in tv. "Le forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti, non cominceranno atti di violenza", ha detto Putin. Lo riportano i media russi.