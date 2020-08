Usa: nel 2018 arrestato un bimbo di 8 anni, oggi il video shock

La polizia americana ha arrestato un bambino di otto anni ed ha cercato di ammanettarlo con le mani dietro la schiena ma ha dovuto desistere poiché i suoi polsi erano troppo piccoli: sono le immagini shock di un video pubblicato oggi dai media statunitensi che documentano l'arresto, avvento nel dicembre del 2018 in una scuola elementare della Florida.

Il video, riporta la Cnn, è stato diffuso dall'avvocato che rappresenta la madre - di origini italiane - del piccolo: Ben Crump, specializzato in diritti civili, che è anche il legale della famiglia dell'afroamericano George Floyd ucciso dalla polizia.

Il bimbo, che soffre di un disturbo psichico, aveva dato un pugno ad una insegnante e la madre - Bianca Digennaro - è risuscita dopo una battaglia legale durata quasi un anno a fare archiviare l'accusa di aggressione aggravata nei confronti del figlio.

Decisa ad andare fino in fondo, la donna ha fatto causa ieri in un tribunale federale alla polizia della Florida accusando gli agenti di avere esercitato un uso eccessivo della forza. La causa chiama in giudizio la stessa scuola, accusata di non essere intervenuta in favore del piccolo, oltre al distretto cittadino, accusato di avere violato l''Americans with Disabilities Act', ovvero la legge americana che tutela i disabili.