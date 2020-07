Recovery Fund, Rutte: 'Non è necessario un accordo il 17 luglio'

"Non è assolutamente necessario per noi ottenere un accordo lì" al vertice Ue del 17 luglio. "Non credo che abbiamo bisogno di tutta questa folle fretta". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte parlando delle trattative in corso sul Recovery Fund in un incontro con la stampa olandese dopo la riunione settimanale del suo gabinetto.