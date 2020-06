Usa 2020: Biden in fuga anche in 6 Stati in bilico

Joe Biden ha un largo vantaggio su Donald Trump non solo nel voto nazionale per la Casa Bianca ma anche in sei Stati in bilico, i cosiddetti 'battleground States', con un margine di almeno sei punti e uno medio di nove. E' quanto emerge da un sondaggio New York Times/Siena College. Si tratta del Michigan (+11%), del Wisconsin (+11%), della Pennsylvania (+10%), della Florida (+6%), dell'Arizona (+7%) e del North Carolina (+9%). Tutti Stati dove il tycoon vinse nel 2016.