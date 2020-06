Usa2020: Colin Powell, voto Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - L'ex segretario di stato americano Colin Powell, che ha servito nell'amministrazione di George W. Bush, alle elezioni presidenziali di novembre voterà per Joe Biden. Powell, generale, da sempre repubblicano, è stato il primo afroamericano a diventare capo della diplomazia Usa.

"La gente sta realizzando che Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione", ha detto in una intervista alla Cnn criticando la risposta del tycoon alle proteste di questi giorni.