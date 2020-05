Usa, Pelosi: 'Trump è come un bimbo con le scarpe sporche di pupù cane'

Donald Trump e' come i "bambini coi pantaloni infangati e le scarpe sporche di pupù di cane": cosi' la speaker della Camera del Congresso Usa replica alle offese del tycoon che l'ha etichettata come "malata di mente".

"Mi state chiedendo sull'adeguatezza delle azioni di questo presidente? Sono completamente inappropriate", ha detto Pelosi: "Trump soffre di confabulazione - ha insistito - e' uno che riemoie i vuoti di memoria con invenzioni che crede vere. Non conosce la verita'... gli basta dire qualcosa per crederci, perché l'ha detto lui".

Il presidente degli Stati Uniti ieri aveva attaccato Nancy Pelosi definendola una "donna malata, con problemi mentali", dopo che la speaker della Camera aveva criticato il presidente Usa per il suo utilizzo dell'idrossiclorochina per prevenire il coronavirus, a causa della sua età e del suo peso eccessivo. "Non le rispondo, credo sia una perdita di tempo", ha detto Trump ai reporter, secondo quanto riportato da The Hill. Trump ha detto di aver consultato il medico della Casa Bianca, Sean Conley, spiegando che entrambi hanno determinato che "i potenziali benefici del trattamento superano i relativi rischi". Pelosi e Trump si scambiano colpi duri da diverso tempo e lo scontro si è acuito sin da quando sono iniziate le indagini per la procedura di impeachment contro il presidente.