Von der Leyen, con Oms serve cooperare

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Oggi la cooperazione internazionale dovrebbe essere qualcosa su cui non c'è nemmeno bisogno di pensare. Questo non significa che" una volta passata la pandemia da coronavirus "non dovremo guardare a modi per modernizzare l'Oms per rispondere alle nuove sfide. Ma per ora concentriamoci sulla sfida immediata, questo è il tempo della cooperazione.

E l'Ue giocherà sempre per la squadra". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).