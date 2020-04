Usa, Kennedy: ritrovato anche il corpo del piccolo Gideon

E' stato ritrovato ieri sera, nelle acque davanti alle coste del Maryland, anche il corpo del piccolo Gideon McKean, il figlio di 8 anni di Maeve Kennedy Townsend McKean, la nipote 40enne di Robert F. Kennedy: i due erano scomparsi il 2 aprile scorso durante quella che doveva essere una breve uscita in canoa.

Dopo quattro giorni di ricerche - lunedì scorso - era stato ritrovato il cadavere della donna a quasi 8 metri di profondità e a circa 4 chilometri da Shady Side, dove si trova la residenza nella quale soggiornava con la famiglia. Secondo quanto riporta il Washington Post, il corpo del piccolo è stato rivenuto non lontano dal punto in cui si trovava quello della madre. David McKean, il marito della donna, ha raccontato che i due erano usciti in canoa per recuperare una palla finita in acqua, ma sono stati spinti al largo dal forte vento e dalle correnti.