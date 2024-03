La lezione di Basaglia, a 100 anni dalla sua nascita

“Aprire l'Istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a ‘questo’ malato”, diceva Franco Basaglia. A cento anni dalla nascita del medico che rivoluzionò la storia delle cure psichiatriche in Italia, queste parole raccolgono la sua eredità: aver fatto capire che dietro al disagio mentale, c'è sempre una persona con dei diritti. Tra le tante eredità che Basaglia ha lasciato c’è proprio quella di prendersi cura della propria salute mentale. Eppure, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una persona su otto a livello globale vive con condizioni di disagio mentale, dall'ansia al disturbo bipolare: un tema tornato alla ribalta con la pandemia Covid-19, che ha visto un aumento dei disturbi soprattutto tra i giovani. Il centenario di Basaglia, ricordato in Italia con tantissime iniziative, è l'occasione per ripercorrere la strada fatta dall'istituzione dei manicomi a oggi, ma anche per capire quella che ancora resta da fare per superare problemi come il sottofinanziamento, la carenza di personale e i pregiudizi. Perché, come raccontano i protagonisti, la Legge 180 è un punto di partenza e non un punto di arrivo.

Per secoli nascosto e represso, oggi il tema non è più un tabù ed è protagonista di canzoni, film e serie tv . Le radici di questo nuovo modo di parlarne sono nel pensiero di Basaglia e di quello che venne definito un “nuovo umanesimo” . Tantissimo è cambiato dal 1978, anno in cui fu approvata la legge che chiudeva gli ospedali psichiatrici. Ma, se è vero che, come dice l'Organizzazione mondiale della sanità, "non c'è salute senza salute mentale", è anche vero che, a distanza di 45 anni, questo rimane ancora un settore in cui si investe troppo poco per poter dare risposte a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il passaggio dal manicomio ai servizi territoriali doveva andar di pari passo con una presa in carico individualizzata, incentrata sulla persona. Per farlo c’è bisogno di personale e risorse, che sono in cronica carenza, e la conseguenza è che le famiglie si trovano da sole a dover gestire il problema.

Sia Vecchioni che De André hanno evocato il suicidio, rispettivamente d i Van Gogh e di Luigi Tenco, mentre nel già 1991 Enrico Ruggeri, per la canzone “Polvere”, prendeva ispirazione dalla profonda depressione che aveva colpito il padre e sconvolto anche la vita del cantante. Di pazzia ne cantava Giorgio Gaber , con “Dall'altra parte del cancello”. Nome che diventò il titolo dell’album di Simone Cristicchi dal quale è tratta la canzone vincitrice del festival di Sanremo del 2007, “Ti regalerò una rosa”, una struggente lettera scritta da Antonio, rinchiuso in manicomio, alla sua amata Margherita.

“Abbiamo portato sul palco un argomento tabù che ci tocca da vicino. Non parlarne, sarebbe stato un suicidio", hanno detto La Sad, al teatro dell’Ariston dove hanno cantato la canzone dal titolo “Autodistruttivo ”. A fare un appello per parlare di più di salute mentale era stato Mister Rain , che dal palco del concertone del Primo Maggio, lo scorso anno, ha raccontato: “Ho sofferto di depressione e ne sono uscito quando ho avuto il coraggio di chiedere aiuto”.

Il Novecento vide la chiusura di queste strutture e una profonda trasformazione della psichiatria, grazie alla corrente di pensiero e di pratiche fiorita intorno a Basaglia. La legge 180, approvata nello stesso anno del diritto all'aborto, abolì i manicomi, ma soprattutto eliminò il concetto di pericolosità per sé e per gli altri del malato di mente e collocò l’assistenza psichiatrica nel contesto dei servizi ospedalieri e sul territorio.

“L’iniziazione si compiva lì, proprio ai margini della sofferenza più inaudita e noi non avevamo specchi per vedere questo mutamento graduale, ma sapevamo, sentivamo che segretamente avvenivano dei traslati”.

A fine Ottocento nacquero i primi manicomi e una legge del 1904 istituì "l’internamento degli alienati mentali" , che all’epoca avveniva per tre motivi: pericolosità per sé, per gli altri o per pubblico scandalo, mentre l'elettroshock veniva utilizzato per sedare.

Segno del demonio o dello spirito divino, sulla follia, parola che deriva dal latino follus (o sacco pieno d'aria, cioè testa vuota), la società si è sempre interrogata. Già il medico greco Ippocrate , intorno al 400 avanti Cristo, ne parla come di una malattia organica. Se nel Medioevo i folli sono creduti posseduti dal demonio e con questa scusa inviati al rogo, nel XVI secolo l’olandese Erasmo da Rotterdam, dedicò alla pazzia un elogio, in quanto proprio questa condizione rende più vicino al divino.

Museo della Mente all 'ex Manicomio Santa Maria della Pietà - RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro che diventa possibile

A Expo il Basaglia nero,in Africa stop matti incatenati - RIPRODUZIONE RISERVATA

L'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini a ricevere cure. La Legge 180, approvata il 13 maggio 1978, riconosce questo diritto anche a chi soffre di malattie mentali. E “in questo senso Basaglia viene considerato anche un costituzionalista”, chiarisce Beppe Dell’Acqua, che iniziò a lavorare con lui nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, di cui poi divenne direttore.

Il percorso professionale e umano di Basaglia si inserisce in una corrente più ampia di antipsichiatria, che dagli anni 60 iniziò a cambiare le basi di questa scienza, concentrando l’attenzione sul paziente come persona. “Basaglia - racconta Dell'Acqua, autore del libro "Non ho l'arma che uccide il leone" - ha fatto emergere fragilità di una scienza, la psichiatria, che all’epoca riteneva la malattia mentale come una condizione organica e inguaribile, ma soprattutto ha cambiato la posizione del malato: non è più oggetto passivo bensì una persona che ha una malattia ma anche dei diritti. Da qui discende la chiusura dei manicomi”. Dopo aver iniziato a sperimentare a Gorizia quanto appreso all’estero, viene chiamato a dirigere il manicomio di Trieste. Lo fa con la convinzione che questa istituzione non poteva essere modificata, “ma solo abbattuta” costruendo risposte e servizi sul territorio che potessero permettere ai pazienti di vivere vite dignitose.

Franco Basaglia

“E così fa, per la prima volta al mondo, - ricorda Dell’Acqua - rendendo la città friulana pioniera. L'impossibile diventa possibile: vengono abbattute le reti, i pazienti sono lasciati liberi di passeggiare, mangiare all’aperto, di lavorare, di riunirsi in assemblee. Vengono istituiti servizi di diagnosi e cura con le porte aperte, abolito l’elettroshock, eliminata la violenza e il trattamento sanitario obbligatorio è limitato per legge ai gravissimi. Di fatto, i diritti previsti dalla Costituzione sono stati riconosciuti a una fetta di popolazione a cui erano stati fino a quel momento negati”. Marco Cavallo, la grande scultura azzurra di cartapesta che sfonda i cancelli del manicomio di San Giovanni, a Trieste, diventa il simbolo di tutto questo.

Nel decennio dopo la morte di Basaglia accade quella che Dell’Acqua descrive come una rivoluzione della coscienza: “Abbiamo iniziato a guardare l'Altro in un altro modo, l'incontro cominciava a essere possibile. Le famiglie hanno iniziato a pensare che i loro cari che soffrivano di una schizofrenia non andavano nascosti, ma curati”.

Di pari passo ci si è iniziati a interrogare su cosa sia la pazzia, storicamente caratterizzata da una visione manichea: "da una parte il normale e dall'altra il folle, un meccanismo comodo”. Basaglia invece dice che “la follia è una condizione umana, come la ragione. Non è così netta la divisione. C'è un’infelicità di fondo che ci portiamo dietro, tutti chi più chi meno. Le persone possono avere disturbi ma possono essere transitori e vanno curati". E, come canta Caetano Veloso, "visto da vicino nessuno è normale”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA