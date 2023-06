Non è colpa del freddo

Ma queste raccomandazioni hanno base scientifica? Che cosa dobbiamo fare per proteggerci davvero dalle influenze? Qual è la differenza tra agenti fisici come il freddo e il sudore e agenti biologici come virus e batteri? Quali sono gli elementi che scatenano l’influenza e l’infiammazione?

"Il freddo può facilitare le infezioni delle alte vie respiratorie per una serie di motivi”, spiega all’ANSA Guido Castelli Gattinara della Società Italiana di Pediatria. "Prima di tutto perché quando fa freddo, per esempio, bambini e bambine sono al chiuso, magari in classe o comunque in luoghi limitati, c'è una minore circolazione d'aria e come abbiamo imparato con la Covid-19 questo facilita la trasmissione delle 'goccioline di Flügge' e quindi delle infezioni delle vie respiratorie”. Il freddo insomma non fa ammalare in quanto freddo. “In Siberia o in Groenlandia vivono anche bambini e bambine, no? Sono i virus a far ammalare, e si trasmettono nei locali più chiusi e il droplet”, spiega il professore.

In epoca post-covid la nostra conoscenza sui virus e su come ci si ammala si è sicuramente ampliata, ma molto spesso ancora ricorriamo ad una sapienza che si passa di generazione in generazione senza una reale comprensione. Con l’aiuto dei medici abbiamo provato a fare chiarezza.