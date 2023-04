Sete d'acqua

Per capire la gravità dell'emergenza idrica bisogna fare un viaggio di oltre 1.000 km lungo il corso del grande malato, il Po, e dei suoi affluenti. Dove prima c'era l'acqua, ora ci sono isole di sabbia. Il più grande fiume d'Italia è passato da una portata media di 1.506 metri cubi al secondo agli attuali 500 metri cubi. Attraversando i ponti autostradali si notano delle "spiagge", che costeggiano ormai lunghi tratti del Po.

Sul Ticino al ponte delle barche di Bereguardo, vicino Pavia, metà delle barche posano ormai sui sassi.

Sono tre milioni e mezzo le persone che potrebbere avere l'acqua razionata dai rubinetti a causa della siccità, come ha denunciato l'associazione nazionale dei consorzi di bacino. Neve sulle Alpi che si scioglie, i grandi laghi del Nord sono mezzi vuoti, con il livello del Garda ai minimi storici, Po in sofferenza, fiumi del Centro che si seccano. In compenso, al Sud gli invasi sono pieni e bisogna svuotarli in mare. Bisogna tappare le perdite degli acquedotti che perdono il 40% dell'acqua e costruire nuovi laghi per accumulare l'acqua piovana, ne raccogliamo solo l'11%.