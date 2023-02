Uomini che uccidono le donne

"Nel corso degli anni Novanta del Novecento gli omicidi in Italia erano circa 1.900 l'anno, commessi soprattutto da esponenti della criminalità organizzata", negli ultimi 5 anni si sono ridotti a circa 300 l'anno: "Si tratta di un dato cruciale perché colloca l'Italia tra i Paesi più sicuri nel mondo".

A snocciolare questi numeri, che smentiscono la sensazione di insicurezza che molti italiani provano, è il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio. "Un'ombra inquietante rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi sono avvenuti nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi", aggiunge Curzio.

E questo vale soprattutto per le donne.

Nel 2022 ne sono state uccise 124 su un totale di 314 omicidi, in 102 casi il delitto si è consumato in ambito familiare affettivo (82%), in particolare 60 donne sono state uccise dal partner o ex partner (48%), secondo i dati del Dipartimento di pubblica sicurezza. Nello stesso anno gli uomini uccisi sono stati 190, 37 in ambito affettivo (19%) e, nel dettaglio, 6 per mano della partner o ex partner (3%).

Le percentuali descrivono in maniera chiara la differenza di genere, ed è proprio questa differenza una delle ragioni per la quale è stato introdotto il termine femminicidio che la Treccani definisce come "uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale". Il termine non ha i confini netti di una definizione giuridica ma aiuta a inquadrare meglio un delitto complesso, quello di una donna uccisa in quanto donna.

Per analizzare e mettere sotto i riflettori questo fenomeno l'ANSA ha deciso di creare un osservatorio sui femminicidi, raccogliendo i dati sugli omicidi di donne dalle forze dell'ordine e dai proprio giornalisti sul territorio. Ogni mese sarà pubblicato un approfondimento aggiornando questo magazine e mettendo a disposizione di tutti i dati raccolti per ulteriori analisi (per averli scrivere a carmela.giudice@ansa.it).