++ Accoltella e ferisce diverse persone a Southport, fermato ++

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito diverse persone in una zona residenziale di Southport, città inglese a nord di Liverpool. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone aggredite dal sospetto. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l'individuo armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava. Le forze dell'ordine hanno comunque rassicurato sul fatto che dopo l'arresto "non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico".



